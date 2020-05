Egitto: governo annuncia misure per evitare "collasso" del sistema sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contenere la crisi, Zayed ha sottolineato che il governo provvederò alla fornitura di tutto il necessario per la protezione negli ospedali. "Il ministero adotta tutte le misure e le precauzioni necessarie per proteggere il suo personale medico dal Coronavirus, tutti vengono sottoposti al tampone prima di entrare o uscire dagli ospedali e in caso di qualche sintomo. Zayed ha sottolineato che una grande quantità di forniture mediche preventive è stata distribuita negli ospedali, tra cui 247.840 mascherine di tipo N95, 37.500 mascherine di alta qualità, 5,6 mln di mascherine chirurgiche, 33.160 guanti, 331.200 guanti sterilizzati e 4.725 occhiali protettivi. (Cae)