Fase 2: Decaro, i sindaci non possono essere lasciati soli, da volontari un aiuto concreto

- Per il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, i sindaci non possono essere lasciati ancora una volta da soli e i volontari possono essere un aiuto concreto. "Noi sindaci - ha detto Decaro - in cabina di regia abbiamo chiesto a governo e Regioni di assicurarci la presenza di volontari dalle protezioni civili regionali per continuare le attività straordinarie che gli stessi volontari hanno fatto in questi mesi tenendo in piedi le nostre comunità. Il governo ci ha proposto di individuarli attraverso un bando della protezione civile nazionale. Ai sindaci non interessa come arriveranno i volontari o come si chiameranno, vogliamo solo essere messi nelle condizioni di gestire questo momento difficile per tutti. Chi pensa alle ronde o a giustizieri improvvisati - continua il presidente dell'Anci e sindaco di Bari - non conosce le cose bellissime che i volontari hanno fatto in questi mesi. E comunque noi sindaci siamo in prima linea da tre mesi, ce la mettiamo tutta, siamo stremati. Ci piacerebbero meno dibattiti è più aiuti concreti. Non possiamo essere lasciati ancora una volta da soli". (Rin)