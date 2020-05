Usa: Trump difende la scelta di giocare a golf durante l'epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso la sua di giocare a golf mentre il bilancio delle vittime statunitensi dall'epidemia di coronavirus si avvicinava a 100 mila persone. Lo riporta la stampa internazionale. “Alcune storie sul fatto che per uscire e forse, anche per fare un po' di esercizio fisico, ho giocato a golf durante il fine settimana. I media Falsi & Totalmente Corrotti lo fanno passare per un peccato mortale", ha twittato Trump, aggiungendo che era la prima volta che giocava a golf da quasi tre mesi. Oggi Trump ha reso omaggio ai caduti dell'esercito Usa per celebrare il Memorial Day. Secondo la stampa internazionale, prima di diventare presidente, Trump aveva ripetutamente criticato il suo predecessore, il presidente democratico Barack Obama, per aver giocato a golf, anche durante l'epidemia di Ebola del 2014. (Nys)