Uruguay-Brasile: coronavirus, Lacalle Pou e Bolsonaro accordano applicazione trattato sanitario binazionale

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha annunciato oggi la messa in pratica del Trattato sanitario binazionale con il Brasile firmato nel 2012 con l'obiettivo di controllare la diffusione della pandemia del nuovo coronavirus nella città di frontiera di Rivera. "La prima cosa che abbiamo fatto nella giornata di oggi è stata parlare con il presidente Jair Bolsonaro per mettere in pratica un trattato già esistente per l'inizio di un'azione di monitoraggio e sanitaria binazionale" ha dichiarato il presidente in una conferenza stampa dalla città di confine. "Abbiamo ricevuto il consenso del presidente brasiliano per l'applicazione del trattato e nelle prossime ore lo metteremo in pratica". Tra le misure previste anche la presenza militare nei posti di frontiera ed un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine delle misure restrittive adottate. (segue) (Bua)