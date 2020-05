Uruguay-Brasile: coronavirus, Lacalle Pou e Bolsonaro accordano applicazione trattato sanitario binazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con soli 769 casi di contagio e 22 decessi l'Uruguay è riuscito fino ad oggi a contenere con successo la pandemia pur senza ricorrere ad una quarantena generale. La principale preoccupazione del governo è tuttavia proprio la situazione dei contagi dal lato brasiliano dove dilaga la pandemia e la circolazione del virus lungo l'area di confine che per il suo carattere bi-nazionale, risulta estremamente permeabile. Il governo di Lacalle Pou aveva decretato la chiusura delle frontiere a tutti i non residenti e il divieto di uscire dal paese per motivi turistici già a partire dal 25 marzo anche se proprio al confine con il Brasile vige un regime speciale esclusivo con diverse eccezioni per i cittadini residenti da un lato e dall'altro della frontiera nel rispetto di un convegno bilaterale firmato nel 2012. (Bua)