Rocca Priora: Acea Ato 2, per lavori manutenzione sospensione idrica in alcune zone Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica che, per consentire urgenti interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, "si renderà necessario giovedì 28 maggio sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Rocca Priora". "Di conseguenza dalle ore 9:00 alle ore 20:00 di giovedì 28 maggio - si legge in una nota - si verificheranno mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: via Lazio, via Umberto I, piazza Umberto I, via Piemonte, via Monsignor Giacci, via Corbio, via Regina Margherita, via Savelli, via Roma, via dei Vigneti, vicolo dei Vigneti, via delle Fossette, via Macchiavelli, via degli Olmi, via della Rocca, via Fontana Maggiore, via della Pineta, via Saponara, via della Rai, via del Campo Sportivo, via Montagna Spaccata, viale Bruno Buozzi, via Giovanni XXIII, via della Cunetta, via del Sassone, via Colle Scappucciato, via Vecchia Della Fontana, via Palmiro Togliatti, via Alcide De Gasperi, via Paolina, via Fontana Bella, via dei Castelli Romani, via Malpasso d'Acqua, via Soland Sul Spree, Strada Vicinale del Tuscolo, via del Mattatoio, via Nazario Sauro, via San Sebastiano. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate". Per limitare i disagi, Acea Ato 2 "ha predisposto per giovedì 28 maggio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 20:00, un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti: piazza Umberto I; via Fontana Maggiore angolo Via del Campo Sportivo; largo Pallotti; via Malpasso D'Acqua 2, presso Ospedale Casa Della Salute. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335". Acea Ato 2, "scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua". (Com)