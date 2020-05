Scuola: Azzolina, su concorso per precari maggioranza si è ricompattata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite del TgLa7, ha replicato ai dubbi del deputato del Partito democratico Matteo Orfini e in merito all'accordo raggiunto ieri sera sul concorso per la scuola ha affermato che "la maggioranza si è ricompattata. Il concorso si fa in un’ottica di merito e qualità dell’istruzione. La scuola deve essere un ascensore sociale e deve avere insegnanti il più preparati possibile. Un concorso - ha continuato - che permetterà a chi lo vincerà di avere un contratto a tempo indeterminato e che darà una solidità a questi precari. Il concorso verrà fatto dopo l’estate - ha concluso Azzolina - aggiorneremo le graduatorie provinciali. Ci sarà una prova scritta". (Rin)