Roma Municipio IV: Caudo (presidente III), aderiamo a manifestazione 4 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Caudo, presidente del III Municipio in una nota annuncia la adesione alla manifestazione indetta per il prossimo 4 giugno. "Aderiamo come III Municipio all'appello del Partito democratico del IV municipio che manifesterà il prossimo 4 giugno contro le decisioni assunte in merito alla delega a Della Casa nel IV Municipio, già sfiduciata all'unanimità dal suo stesso consiglio. I principi democratici - spiega Caudo - non possono essere calpestati in questo modo. Occorre trovare un'alternativa che rispetti i diritti dei cittadini e del territorio. Per questo, condividiamo la scelta del PD del territorio", conclude. (Com)