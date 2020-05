Bosnia-Italia: prospettive delle imprese italiane in Bosnia, domani ambasciatore Minasi presenta studio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese richiedono in particolare una serie di contributi e riforme fiscali per facilitare l'uscita dalla crisi. Una ripresa sarà possibile solo migliorando il clima per l'attrazione di nuovi investitori, creando condizioni più favorevoli con la investimenti in risorse pubbliche, come strade e ferrovie, energia e formazione professionale. Alla conferenza Zoom sono invitati tutti i rappresentanti delle imprese italiane in Bosnia Erzegovina, la Camera di Commercio italo-bosniaca, le Camere di Commercio della Federazione di Bosnia Erzegovina e della Republika Srspka, e la "Foreign Investment Promotion Agency". (Com)