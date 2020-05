Usa: Biden si fa vedere in pubblico e attacca Trump: la presidenza non è twittare da una golf car

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente Joe Biden si è fatto vedere in pubblico per la prima volta oggi dopo settimane di autoisolamento per la pandemia di coronavirus, al Veterans Memorial Park nel Delawere, in una cerimonia di deposizione delle corone per i caduti in guerra statunitensi. Biden - riporta il sito "The Hill", ha criticato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per la gestione della crisi sanitaria, e per la scelta di andare a giocare a golf questo fine settimana. Biden ha detto che era un esempio del fatto che Trump non era preparato per il lavoro. "La presidenza è molto più che twittare dalla tua golf car", ha twittato Biden. "Richiede l'assunzione della massima responsabilità per le più grandi decisioni del mondo. Donald Trump semplicemente non era preparato per ciò. Vi prometto che io lo sarò." Il candidato alla Casa Bianca del Partito democratico non lasciava la sua residenza di Wilmington, nel Delaware, da metà marzo. Biden, con una maschera nera, era accompagnato da sua moglie, Jill Biden. I due hanno deposto una corona di fiori bianchi sul sito cimiteriale. “Non dimenticare mai i sacrifici che questi uomini e donne hanno fatto. Mai e poi mai dimenticare ", ha detto Joe Biden ai giornalisti dopo che gli è stato chiesto se aveva un messaggio per gli statunitensi nel Memorial Day. Biden ha poi aggiunto che "è bello essere fuori da casa mia". La maggior parte della campagna elettorale di Biden si è svolta online a partire da due mesi fa a causa del coronavirus. Né lui né il suo avversario Trump hanno organizzato ancora un comizio dal vivo dall'inizio della pandemia. (Nys)