Cile: ministro Lavori Pubblici positivo al Covid-19, primo contagio nel governo Pinera (2)

- L'annuncio di Moreno coincide con un nuovo record di contagi nel paese, con 4.895 casi di nuovo coronavirus e 43 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Epicentro della pandemia è sempre la capitale Santiago, dove secondo dati ufficiali si concentra l'89,6 per cento dei nuovi casi. Sale invece a 761 il numero totale dei decessi, mentre sono 73.997 i casi confermati in tutto il territorio dall'inizio della pandemia. In questo contesto il sistema sanitario della capitale ha già raggiunto il limite delle sue capacità sia in termini di posti di terapia intensiva che di disponibilità di respiratori. Secondo dati delle autorità sanitarie sono 322 gli apparecchi disponibili su un totale di 2347. (segue) (Abu)