Coronavirus: Oms preoccupata con intensità di trasmissione del virus in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha mostrato preoccupazione a causa dell'aumentata intensità della trasmissione del coronavirus in Brasile e ha sollecitato alle autorità del paese l'applicazione di misure di distanziamento sociale per fermare l'avanzata della pandemia. La presa di posizione dell'Oms avviene nel giorno in cui il Brasile si conferma il secondo paese più colpito al mondo dal Covid-19, dopo gli Stati Uniti, con 363.211 casi confermati e almeno 22.666 pazienti morti. (segue) (Brp)