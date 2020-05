Uruguay-Brasile: coronavirus, Lacalle Pou e Bolsonaro accordano applicazione trattato sanitario binazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure adottate a Rivera anche il rinvio della riapertura delle scuole - come avvenuto invece nel resto del paese - la chiusura dei negozi e l'uso obbligatorio delle mascherine. L'intervento del governo avviene dopo che domenica si sono registrati 12 contagi e due decessi e dopo l'appello rivolto dalla popolazione del lato uruguaiano per frenare il travaso della pandemia dal lato brasiliano. A sottolineare la rilevanza della situazione, lo stesso presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, si è recato ieri nella città di frontiera per raccogliere informazioni dirette. "Dobbiamo raccogliere informazioni di prima mano per poter prendere decisioni riguardo un contesto specialmente delicato", ha detto il presidente. (segue) (Bua)