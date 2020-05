Canada: accordo Air Canada-Transat sotto scrutinio dell'antitrust Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta di pubblico acquisto da parte di Air Canada per il tour operator canadese Transat potrebbe comportare prezzi più alti e meno scelta per i voli tra Europa e Canada, secondo quanto dichiarato dai regolatori antitrust dell'Unione Europea, mentre hanno aperto un'indagine su vasta scala sull'accordo. Lo riporta la stampa internazionale. Air Canada, con sede a Montreal, spera che Transat aumenti la propria attività di viaggi di piacere e la aiuti a competere meglio con il concorrente WestJet Airlines. La Commissione europea ha affermato che l'accordo potrebbe ridurre significativamente la concorrenza su 33 rotte tra Europa e Canada. Il garante antitrust dell'Ue ha affermato che le altre compagnie aeree europee sono solo concorrenti distanti e che WestJet non è un concorrente sufficientemente forte. "Questo è un momento difficile, soprattutto nei mercati gravemente colpiti dall'epidemia di coronavirus, ma un ritorno a condizioni di mercato normali e salutari deve basarsi su mercati che rimangono competitivi", ha dichiarato il commissario europeo alla concorrenza Margrethe Vestager in una nota. L'accordo dovrebbe ora concludersi nel quarto trimestre del 2020, ha affermato Transat. La società aveva inizialmente dichiarato di anticipare la chiusura dell'accordo all'inizio di quest'anno. (Nys)