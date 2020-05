Coronavirus: New York, almeno 21.259 i morti e oltre 382 mila contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di decessi nello Stato di New York a causa del coronavirus è di almeno 21.259, con 16.482 morti confermate e 4.777 morti probabili, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Lo Stato di New York, il più colpito dalla pandemia di tutto il Paese, conta al momento oltre 382 mila casi positivi al coronavirus e all'incirca 64 mila persone ricoverate in ospedale. Da circa un mese gli Stati Usa hanno iniziato ad includere i decessi “probabili” da coronavirus nei propri bollettini. Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, ha promesso un generoso piano di sussidi economici per le famiglie dei lavoratori "essenziali" deceduti durante la pandemia. (Nys)