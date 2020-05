Ue: Meloni, non vogliamo uscirne ma Italia si deve rendere conto di suo peso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4, ha sottolineato: "La mia posizione non è di uscire dall'Europa e dall'euro, ma che l’Italia si deve rendere contro del peso che ha in Europa. Difendiamo il nostro interesse nazionale - ha continuato la leader di Fd'I - non è che quello che ci dice la Germania è nel nostro interesse. In questa emergenza Covid - ha concluso Meloni - abbiamo capito che l'Italia ha un peso straordinario. Senza Italia e Gran Bretagna, non ci sarebbe l’Unione europea". (Rin)