- Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite del TgLa7, ha affermato che "a settembre si torna in classe, tra i banchi, com'è giusto che sia. L'importante è tornarci in condizioni di sicurezza". L'esponente dell'esecutivo ha, poi, aggiunto: "Il Comitato tecnico-scientifico risponderà ad una serie di domande che abbiamo posto e da quelle risposte lavoreremo" per, appunto, il rientro a settembre. (Rin)