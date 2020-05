Azzolina si difende: "E' mortificante che gli insulti sessisti nei miei confronti vengano da educatori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite del TgLa7, ha osservato, in merito agli insulti da lei ricevuti sui social, che "è brutto, mortificante che questi insulti sessisti siano arrivati da educatori. Come fa un insegnante che scrive quelle cose - ha continuato - ad educare poi gli studenti a non essere cyber bulli? Questo fa male al ministro dell'Istruzione". Nel corso del suo intervento, la titolare del dicastero di viale Trastevere ha evidenziato che "a settembre si torna in classe, tra i banchi, com'è giusto che sia. L'importante è tornarci in condizioni di sicurezza". L'esponente dell'esecutivo ha, poi, aggiunto: "Il Comitato tecnico-scientifico risponderà ad una serie di domande che abbiamo posto e da quelle risposte lavoreremo" per, appunto, il rientro a settembre. Anche la Maturità "Sarà un esame fatto in totale sicurezza, sarà orale e quindi semplificato. Gli studenti parleranno - io penso, se necessario - anche del coronavirus". (Rin)