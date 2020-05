Coronavirus: Oms preoccupata con intensità di trasmissione del virus in Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In molti paesi, quando il virus raggiunge una certa intensità di diffusione, inizia ad avanzare come un incendio in un bosco. E' successo in Cina, a Wuhan, è accaduto in alcuni paesi in Europa e ora sta accadendo in Brasile", ha dichiarato il direttore generale del Oms, Tedros Ghebreyesus. "Pertanto, bisogna fare di tutto per rallentare l'avanzata, principalmente attraverso l'adozione di misure di distanziamento social", ha dichiarato. "La trasmissione è molto intensa in Brasile", ha dichiarato il direttore delle operazioni dell'Oms, Michael Ryan, secondo il quale il governo deve fare "tutto il possibile" per fermare questa proliferazione. Ryan ha ammesso che quarantena e lockdown possono avere un profondo impatto sociale, ma ha indicato che "potrebbe non esserci alternativa". (Brp)