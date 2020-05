Canada: Trudeau, 10 giorni di congedo per malattia a tutti i canadesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha affermato che mentre il suo Paese sta entrando nella "fase di ripresa" dalla crisi del coronavirus, il governo federale proseguirà le trattative con le province e i territori per garantire che ogni lavoratore in Canada che ne ha bisogno possa accedere per 10 giorni di congedo per malattia retribuito all'anno. Lo riporta il "Toronto Star". Questo annuncio arriva dopo che i socialdemocratici dell'Ndp hanno dato il loro sostegno a un impegno più solido per il congedo per malattia. "Per uscire da questa crisi, il nostro Paese ha bisogno di lavoratori... più che mai", ha detto Trudeau, citando una telefonata domenicale con il leader dell'Ndp, Jagmeet Singh, sulla questione. "Nessuno dovrebbe scegliere tra un giorno di riposo a causa di malattia o la possibilità di pagare le bollette". (Nys)