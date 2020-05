Coronavirus: Usa, per Unversità di Washington la pandemia è "tutt'altro che finita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chris Murray, il ricercatore che è tra gli autori di un influente modello sul coronavirus dell'Università di Washington, ha detto che la pandemia di Covid-19 è "tutt'altro che finita". "Continuiamo a prevedere, davvero, un sacco di morti fino ad agosto", ha detto Murray in un'intervista all'emittente "Cnn". "E se guardiamo oltre agosto, anche il totale continuerà ben oltre quella data". Murray ha citato nuovi dati di indagine sull'uso delle maschere che mostrano "in media negli Stati Uniti, circa il 40 per cento degli statunitensi afferma nei sondaggi di indossare sempre una maschera. L'ottanta per cento afferma di indossare una maschera in qualche momento o per tutto il tempo ". La dottoressa Deborah Birx, coordinatrice della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, ha dichiarato due giorni fa che esistono "prove scientifiche chiare" sull'efficacia delle maschere per mitigare la diffusione del virus. Murray ha affermato che l'uso della maschera fa sì che crisi del Covid-19 non sia "così grave come avrebbe potuto essere". "Ma, naturalmente, le immagini di questo fine settimana [commemorativo] ti fanno domandare se le persone stanno iniziando a dimenticare questa cautela", ha detto Murray. (Nys)