Prime adesioni dei sindaci alla proposta di Ascani: studenti insieme per l'ultimo giorno di scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Istruzione Anna Ascani ringrazia il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che "sostiene la proposta sull''Ultimo giorno di scuola'" e su Twitter aggiunge: "Lavoriamo insieme per renderlo possibile. Bambini e ragazzi lo meritano". Nella giornata di ieri, sempre su Twitter, Ascani ha espresso il suo ringraziamento anche al regista Pupi Avati per il suo sostegno alla proposta di far vivere agli studenti italiani l'ultimo giorno di scuola insieme. "Ringrazio Pupi Avati - ha scritto l'esponente Dem - che sostiene la mia proposta sul dare agli studenti la possibilità di salutarsi nell’ultimo giorno di scuola" e aggiunge "Se non si potrà farlo nelle classi, spazi aperti o musei potrebbero essere ideali per permetterlo, in sicurezza". (Rin)