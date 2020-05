© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite del TgLa7, ha osservato, in merito agli insulti da lei ricevuti sui social, che "è brutto, mortificante che questi insulti sessisti siano arrivati da educatori. Come fa un insegnante che scrive quelle cose - ha continuato - ad educare poi gli studenti a non essere cyber bulli? Questo fa male al ministro dell'Istruzione". (Rin)