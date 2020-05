Brasile: Bolsonaro rende visita a nuovo procuratore diritti cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato alla sede della Procura generale della Repubblica (Pgr) per salutare il nuovo procuratore federale per i diritti dei cittadini, Carlos Alberto Vilhena, entrato in carica oggi per un mandato di due anni. Come riferiscono i media locali, Bolsonaro è rimasto qualche minuto presso l'ufficio prima di tornare presso il palazzo presidenziale del Planalto. La visita di Bolsonaro non era in agenda, dal momento che la cerimonia di insediamento è stata trasmessa in videoconferenza. Tuttavia il capo dello stato, al termine della cerimonia, ha chiesto al Procuratore generale, Augusto Aras, di poterlo salutare di persona e stringere la mano del "nuovo membro di questo organo meraviglioso che è la Procura generale". Durante il suo intervento, il presidente ha affermato che "ogni giorno di più, la nostra Procura della Repubblica è perfettamente consapevole del destino della nostra nazione". "Un grande uomo si sta aggiungendo a questa posizione e auguriamo a lui e a tutti i membri del parlamentare un grande successo per il bene del nostro Brasile", ha concluso. (segue) (Brb)