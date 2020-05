Cile: ministro Lavori Pubblici positivo al Covid-19, primo contagio nel governo Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Lavori pubblici, Alfredo Moreno, è il primo membro del governo cileno di Sebastian Pinera ad essere risultato positivo al test del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato oggi lo stesso Moreno attraverso un messaggio sul suo profilo twitter. "Sono stato informato che il test del Covid-19 che ho realizzato alcuni giorni fa è risultato positivo. Per fortuna non ho avuto sintomi fino ad oggi. Così come indica il protocollo fissato dalle autorità sanitarie continuerò ad osservare la quarantena iniziata al momento del test", ha scritto il ministro. Moreno si era sottoposto ad analisi dopo che un funzionario del suo staff era risultato positivo. Il ministro ha precisato inoltre di non aver avuto contatti con il presidente Pinera nei giorni precedenti il test. (segue) (Abu)