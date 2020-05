Cile: ministro Lavori Pubblici positivo al Covid-19, primo contagio nel governo Pinera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto il ministro della Salute, Jaime Manalich, ha dichiarato oggi che "le stime ci danno ancora un margine per riuscire a soddisfare la domanda a cui è sottoposto il sistema". "La strategia su cui siamo concentrati adesso ha tre assi fondamentali: aumentare le capacità di ricovero soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive e i respiratori; rafforzare le strutture sanitarie per fare fronte all'aumento dei contagi nelle aree più povere e permettere l'isolamento dei contagiati; evitare una seconda ondata di contagi", ha chiarito il ministro. Lo stesso Manalich, su quest'ultimo punto si è mostrato particolarmente allarmato ammettendo che "il livello di immunizzazione è molto basso" e che solo il 2,9 per cento dei contagiati ha sviluppato anticorpi. (segue) (Abu)