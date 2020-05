Coronavirus: New York, la città risarcirà le famiglie dei lavoratori deceduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di New York aiuterà economicamente le famiglie dei lavoratori "essenziali" che sono morti combattendo il coronavirus. Lo ha detto il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, oggi in conferenza stampa, riporta il "New York Times". "Vogliamo assicurarci di ricordare i nostri eroi", ha dichiarato Cuomo nel suo briefing quotidiano. Il governatore ha annunciato che tra gli impiegati pubblici le cui famiglie avrebbero ricevuto le compensazioni sono inclusi operatori sanitari, agenti di polizia, vigili del fuoco e lavoratori dei trasporti. Le prestazioni saranno erogate da fondi pensione statali e locali. In questo momento nello Stato si contano almeno 29.205 decessi, 64,080 persone ricoverate in ospedale e oltre 362 mila persone risultate positive al coronavirus, secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University.(Nys)