Coronavirus: Usa, le contee che votano democratico quelle più colpite

- Le contee degli Stati Uniti che votano per il Partito democratico sono di gran lunga quelle più colpite dal coronavirus, mentre le contee che votano repubblicano sono quelle lasciate relativamente intatte dalla pandemia, sebbene stiano pagando un conto economico salato. Lo si legge in un report del "New York Times". "Le contee che hanno votato per il presidente Trump nel 2016 hanno riportato appena il 27 per cento delle infezioni e il 21 per cento di tutti i decessi, nonostante il 45 per cento degli statunitensi viva in queste comunità", scrive il "Nyt". Secondo il quotidiano è proprio la differenza nella mortalità dei vari territori ad aver alimentato "profondi disaccordi sui pericoli della pandemia". Secondo il quotidiano in questi giorni i contagi nelle aree più conservatrici degli Stati Uniti stanno aumentando, ma non a un tasso sufficiente a colmare il gap con le aree più progressiste. (Nys)