Coronavirus: Usa, leader religiosi cauti sulla riapertura delle chiese

- I leader religiosi negli Stati Uniti stanno sottolineando la necessità di un approccio cauto alla riapertura delle chiese dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato i luoghi di culto "essenziali", e ha detto che avrebbe scavalcato i governatori se non avessero consentito la riapertura delle attività, nonostante il coronavirus. "Vorrei essere molto onesto, penso che la spinta del Presidente sia stata chiaramente una manovra politica. La maggior parte delle chiese non si è mai considerata chiusa. Siamo semplicemente fuori dai nostri edifici", ha dichiarato il reverendo Franklyn Richardson, presidente del consiglio della Conferenza di Chiese afroamericane Usa, all'emittente "Cnn". La Chiesa evangelica luterana del vescovo presiedente negli Stati Uniti, Elizabeth Eaton, ha dichiarato: "Proteggere gli altri è un risposta da fedeli", e ha aggiunto "Abbiamo emesso linee guida per tornare gradualmente al culto dal vivo". Terri Hord Owens, ministro generale e presidente dei Discepoli di Cristo, ha dichiarato che "non è in alcun modo preparata ad affrettare il processo" di riapertura delle messe dal vivo. (Nys)