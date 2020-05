Fase 2: Boccia, i volontari sono un aiuto per i sindaci e agiscono con il cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I volontari sono un aiuto per i sindaci e agiscono col cuore, "come succede sempre nella storia straordinaria del nostro Paese". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo nella trasmissione "Patriae", in onda su Rai2. "Non parliamo di eserciti o di ronde, non rispondo a strumentalizzazioni politiche", ha detto Boccia. "Sono volontari che per finalità sociali regalano il loro tempo al Comune di appartenenza, se serve aiutano i sindaci. Sono sedici ore a settimana, può farlo chiunque. E' un contributo minimo per i sindaci che sono in prima linea", ha concluso Boccia (Rin)