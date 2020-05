Coronavirus: Usa, oltre 98 mila decessi su oltre 1,65 milioni di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 98.084 i decessi per Covid-19 negli Stati Uniti, mentre i contagi sono saliti a 1.657.441. Lo si apprende dai dati della Johns Hopkins University, che includono i casi in tutti i 50 Stati, nel Distretto di Columbia e nei territori aggregati. Sono invece 366.736 gli statunitensi guariti dal Covid-19. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia a livello mondiale. Nel complesso, infatti, sono 5,44 milioni i casi di contagio registrati in tutto il mondo, con 346 mila decessi a 2,18 milioni di persone guarite. La scorsa settimana I leader del Partito democratico statunitense alla Camera dei rappresentanti e al Senato, rispettivamente Nancy Pelosi e Charles Schumer, hanno chiesto in una lettera al presidente Donald Trump di ordinare l’esposizione di bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici al superamento delle 100 mila vittime per la pandemia di coronavirus. Pelosi e Schumer spiegano che la quota 100 mila decessi sarà “un triste giorno da ricordare” e che le bandiere a mezz’asta garantirebbero “quell’espressione di cordoglio di cui tutti abbiamo bisogno nel nostro paese”. (Nys)