Fase 2: Gelmini (FI), da governo molti errori, per tanti italiani ripartenza è stata un incubo

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista al Tg4 ha rilevato che "il governo ha commesso molti errori in merito alla ripartenza. Gli italiani chiedevano poche cose: protocolli di sicurezza certi, norme chiare e magari qualche soldo per poter riaprire le proprie attività". A giudizio della parlamentare, "le cose non sono andate così. Il governo ha travolto gli italiani con un caos normativo, con i codici Ateco, con una complicazione burocratica che ha ulteriormente diviso i cittadini tra figli e figliastri. L'esecutivo ha commesso l'errore di esautorare il Parlamento, e infine ha varato un decreto buono nel titolo, il decreto Liquidità, ma che di fatto non ha dato risorse alle imprese, agli autonomi, alle partite Iva, agli artigiani, ai commercianti". Gelmini ha concluso: "Gli italiani sono stati correttissimi durante il lockdown, hanno dimostrato un grande senso civico, ma la ripartenza per troppi si è trasformata in un incubo". (Rin)