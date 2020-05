Migranti: Gelmini, Forza Italia voterà contro autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista al Tg4 ha confermato che FI "domani voterà contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini in merito alla vicenda Open arms. L'allora ministro Salvini ha agito d'intesa con il governo Conte che era perfettamente a conoscenza di quanto stava accadendo". Per la parlamentare, "è evidente che si debba votare per non mandare Salvini a processo, mi auguro che questo sia il verdetto del voto presso la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato, diversamente saremmo ancora una volta di fronte ad una riduzione dello spazio decisionale della politica e ad una sovrapposizione di poteri di cui l'Italia non ha affatto bisogno". (Rin)