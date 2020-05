Roma: salvo il pilota dell'aereo turistico precipitato nel Tevere, resta un disperso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da turismo biposto, decollato dall'aeroporto di Roma-Urbe, è precipitato inabissandosi nel fiume Tevere all'altezza della via Flaminia Nuova all'incrocio con via Vitorchiano. Subito dopo il decollo l'aereo era scomparso dai radar. A bordo si trovavano due persone: una è stata tratta in salvo dai Vigili del fuoco, l'altra risulta attualmente dispersa. Il superstite dell'incidente aereo è l'istruttore di volo, il quale ha raccontato ai soccorritori che dopo il decollo il velivolo ha avuto una avaria che lo ha costretto a tentare un ammaraggio di emergenza sulle acque del fiume Tevere. Il pilota è riuscito a uscire dall'aereo prima che si inabissasse ed è stato soccorso e trasportato da un elicottero del 118 in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Il secondo passeggero, invece, è ancora disperso: sono in corso le ricerche nel fiume della Polizia fluviale e dei Vigili del fuoco. Anche i resti dell’aereo ancora non sono stati trovati. (Rer)