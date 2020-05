Fase 2: fonti Chigi, assistenti civici non saranno "incaricati di pubblico servizio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti di palazzo Chigi informano che "si è appena conclusa a palazzo Chigi una riunione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri Lamorgese, Boccia e Catalfo sul progetto degli 'assistenti civici'. La presidenza del Consiglio - continuano le fonti - chiarisce che i ministri direttamente interessati al progetto proseguiranno nelle prossime ore nel mettere a punto i dettagli di questa iniziativa, che mira, per il tramite della Protezione civile, a soddisfare la richiesta di Anci di potersi avvalere, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, di soggetti chiamati ad espletare, gratuitamente, prestazioni di volontariato, con finalità di mera utilità e solidarietà sociale, anche attraverso la rete del Terzo settore. Questa iniziativa - spiegano le stesse fonti - si inserisce nell'alveo di quelle già assunte dalla Protezione civile, che hanno portato a dislocare oltre 2.300 volontari nelle varie strutture ospedaliere, nelle Rsa e nelle carceri. Questi soggetti volontari non saranno 'incaricati di pubblico servizio' e la loro attività non avrà nulla a che vedere con le attività a cui sono tradizionalmente preposte le forze di Polizia". (Rin)