Brasile: Bolsonaro rende visita a nuovo procuratore diritti cittadini (2)

- Nel suo discorso di inaugurazione, Vilhena ha sottolineato l'importanza del dialogo tra i poteri dello stato (esecutivo, legislativo, giudiziario). Il magistrato ha poi affermato che la nuova pandemia di coronavirus rappresenta una "crisi sanitaria senza paragoni", che ha evidenziato la precarietà del sistema sanitario brasiliano e la vulnerabilità delle classi più povere. "Ci sono milioni di brasiliani che non hanno accesso all'acqua convogliata e trattata, non hanno una rete fognaria, non mangiano cibo adeguato, non hanno un alloggio o un lavoro dignitosi e sono in grande difficoltà e, in molti casi, non sono nemmeno in grado di osservare il necessario isolamento sociale, cosa che li rende ancora più esposti al contagio del virus", ha affermato. (Brb)