Coronavirus: Pisano, Asi aumenta a 10 milioni finanziamento progetti tecnologici per monitoraggio

- Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, informa che "sono 130 i progetti ricevuti in risposta al bando per le sperimentazioni di tecnologie spaziali per il contenimento e il monitoraggio del Covid-19". L’Agenzia spaziale italiana, aggiunge su Facebook, "ha incrementato il finanziamento di 7,5 milioni, per un ammontare complessivo di 10 milioni di euro, che serviranno a sostenere un maggior numero di proposte". (Rin)