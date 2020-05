Migranti: Salvini su Open arms, Pd e M5s vogliono mandarmi a processo ma non cambio idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Partito democratico e Cinque stelle vogliono mandarmi a processo per aver bloccato uno sbarco l’anno scorso? A differenza di altri, io non cambio idea", continua l'ex ministro dell'Interno, secondo cui "fermare gli sbarchi di clandestini, combattere gli scafisti, difendere la sicurezza, l’onore e la dignità dell’Italia non è un reato, ma un dovere. Mi processano? Sono tranquillo. Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee - conclude Salvini -, o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui". (Rin)