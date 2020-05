Ex Ilva: Pastorino (Leu), dopo dieci giorni Stato entri in azionariato senza indugi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, osserva che "negli incontri di oggi non sono arrivate le risposte sperate. Si apprende che ArcelorMittal, purtroppo - continua in una nota - ha preso ancora altro tempo, chiedendo dieci giorni in più presentare un piano. Dopo questa scadenza lo Stato deve entrare nell'azionariato senza indugi. E bene ha fatto il governo, attraverso la ministra Catalfo, a porre un limite temporale". L'esponente di Leu, poi, prosegue: "Sono mesi che l'azienda avrebbe potuto chiarire le intenzioni, ma ha preferito giocare sulle ambiguità, alimentando un clima di inquietudine tra i dipendenti, fino all'esasperazione. Manifesto la mia solidarietà ai lavoratori di Novi in protesta. Insomma, una vicinanza da Genova a Taranto. È un momento di difficoltà complessiva e servono certezze, non la Cassa integrazione per l'emergenza Covid nonostante gli ordini arrivati. Nella giornata commemorativa di Guido Rossa, nello stabilimento di Genova Cornigliano, la amministratrice delegata di ArcelorMittal Morselli aveva annunciato il rispetto degli accordi. Ora - conclude Pastorino - siamo di nuovo in ballo. È il tempo delle risposte definitive, altrimenti tocca allo Stato".(Com)