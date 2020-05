Rifiuti: Zaghis (Ama), azienda al lavoro per decoro, auspico collaborazione di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti "si stanno svolgendo con regolarità in tutti i quadranti cittadini". Ama "ha sempre garantito, sia durante il lockdown che con l'avvio della Fase 2 dell'emergenza Covid 19, le attività di igiene urbana grazie all'impegno h24 di tutto il personale in forza alle 55 sedi di zona, presso gli impianti e nelle 5 autorimesse dislocate in tutta la città". È quanto si legge in una nota di Ama. "I tecnici territoriali sono al lavoro, senza soluzione di continuità - prosegue Ama - per monitorare il territorio capitolino in modo da predisporre e rafforzare gli interventi nelle aree dove si dovessero riscontrare accumuli di materiali abbandonati illecitamente. I servizi di raccolta differenziata presso le utenze commerciali e di ristoro che stanno progressivamente riaprendo sono ripresi secondo le modalità e le frequenze programmate e, anche in questo caso, i preposti dell'azienda hanno intensificato le attività di monitoraggio".