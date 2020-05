Giustizia: Gelmini (FI), chat magistrati? Attacchi a Salvini ricordano calvario Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista al Tg4, ha affermato: "Le chat dei magistrati nelle quali emergono attacchi a Matteo Salvini ricordano il calvario che il presidente Berlusconi ha dovuto subire in tutti questi anni attraverso un accanimento giudiziario che si è espletato con più di 3 mila udienze, quasi 100 processi, spese processuali pari a 1 miliardo e con un danno reputazionale, politico e di immagine che sicuramente tante assoluzioni non hanno potuto colmare". La parlamentare ha aggiunto: "Ci spiace vedere che questo malcostume, che riguarda una frangia minoritaria ma molto accanita della magistratura, si rifletta anche nel caso della Diciotti e nelle vicende di Salvini. Ricordiamoci che la nostra Costituzione prevede una separazione netta tra i poteri, la magistratura deve essere assolutamente autonoma e indipendente dalla politica. Ma anche la politica deve poter essere rispettata dalla magistratura". Per l'esponente di FI, "questo scontro che, nel caso Palamara, emerge tra le diverse correnti della magistratura si riflette negativamente sui magistrati più capaci e più laboriosi che spesso non hanno santi in paradiso, non sono appoggiati da alcuna corrente e sono dunque penalizzati. Questo malcostume - ha concluso Gelmini - colpisce la magistratura stessa e fa male al Paese".(Rin)