Giustizia: Meloni, su intercettazioni Mattarella dovrebbe parlare

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4, in merito alle intercettazioni che vedono coinvolto il pubblico ministero Luca Palamara, con le sue frasi indirizzate contro il leader della Lega Matteo Salvini, ha osservato di non essere "mai stata nel tritacarne giudiziario, ma questa è una cosa che riguarda me, tutti. Penso che anche il presidente della Repubblica Mattarella dovrebbe parlare".(Rin)