Usa: fonti stampa, il Pentagono crede che il coronavirus durerà fino al 2021

- Il Pentagono starebbe pianificando attivamente di convivere con il coronavirus fino al 2021, nonostante il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si dica convinto che la pandemia stia sparendo. Lo riporta un memo trapelato secondo il sito "The Hill" dal dipartimento della Difesa Usa, in cui le autorità militari sembrano intenzionate a estendere il congelamento del movimento delle truppe fino alla fine dell'anno, per impegnare le truppe in missioni civili in patria. La preparazione del Pentagono così, spiega "The Hill", sarebbe in contrasto con i messaggi della Casa Bianca secondo i quali il virus si ritirerà nei prossimi mesi e un vaccino potrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno. (Nys)