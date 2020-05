Ruanda: l'arresto di Kabuga spinge la Francia a fare luce sulle responsabilità del genocidio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questa linea, il capo dell'Eliseo ha istituito il 7 aprile come Giornata nazionale di commemorazione del genocidio ruandese e ha creato una "cattedra di eccellenza" dedicata all'insegnamento della storia del genocidio dei tutsi, invitando inoltre a presentare progetti all'Agenzia nazionale per la ricerca sul genocidio in Ruanda al fine di "approfondire la conoscenza scientifica" dell'accaduto e "consolidare la ricerca esistente promuovendo l'emergere di una nuova generazione di ricercatori specializzati" sul tema. Nonostante i progressi, restano tuttavia numerose le incognite ancora non risolte sui fatti del 1994 e, benché l’apertura del processo a carico di Kabuga riaccenda ora la speranza di una svolta in tal senso, l’età avanzata dell’imputato e le numerose responsabilità ad alto livello non ancora svelate che caratterizzano questa pagina di storia restano un elemento di grande incertezza. A quasi trent’anni dai fatti, non è infatti ancora chiaro chi sia stato il responsabile materiale dell’attentato che costò la vita al presidente hutu Habyarimana né quale ruolo abbiano giocato i servizi segreti francesi o lo stesso Eliseo, accusati insieme al Belgio e - in minor parte all’Italia - di aver finanziato l’invio di machete nel paese africano. Non è ancora stato chiarito, infine, quali forze internazionali abbiano facilitato la fuga di autori o responsabili del genocidio dopo la conquista di Kigali da parte dei ribelli tutsi del Fronte patriottico ruandese. (Res)