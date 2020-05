Commercio: Confartigianato Roma, bene apertura assessore su proposte categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Fainella, direttore di Confartigianato Roma, si dice soddisfatto per l'apertura dell'assessore al Commercio di Roma, Carlo Cafarotti, sulle proposte avanzate dalle associazioni di categoria in un incontro tenutosi nel pomeriggio. "Siamo soddisfatti per l'incontro di oggi con l'assessore al commercio di Roma Capitale, Carlo Cafarotti, sugli orari di apertura delle attività commerciali che sono stati rivisti dall'ordinanza Ragg - afferma Fainella in una nota -. Apprezziamo soprattutto l'apertura dimostrata dall'assessore in merito alla possibilità per pizzerie, gelaterie e laboratori alimentari in generale di restare aperti anche dopo le 21 e 30 . Accogliamo anche con favore la modalità di discussione inaugurata dal Campidoglio, che convocherà le associazioni settimanalmente per una verifica puntuale sull'andamento delle attività in merito agli orari". (Com)