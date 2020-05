Commercio: Corbucci (Pd), giusto lasciare ztl aperte, ma rimborsi a chi ha già pagato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste delle associazioni dei commercianti romani di lasciare aperta la zona a traffico limitato anche dopo il 31 maggio e di rivedere alcune delle fasce orarie stabilite dall'ultima ordinanza sulla riapertura dei negozi "sono assolutamente condivisibili e vanno nella direzione di semplificare la vita dei cittadini che si muovono a Roma per lavorare". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore del Partito democratico di Roma. "Tuttavia - aggiunge l'esponente del Pd - non dobbiamo dimenticarci di quei domiciliati, lavoratori e commercianti, che hanno già pagato al Campidoglio il permesso annuale per passare dai varchi Ztl e che continuano a farlo anche adesso che questi non sono attivi. Ad oggi a Roma i permessi validi sono più di 23 mila ed è giusto che queste persone abbiano una forma di rimborso o almeno di storno per il futuro". (Com)