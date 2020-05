RPT - Fase 2: Sogemi, a mercati Ittico, Fiori e Carni di Milano sabato registrato flusso accessi come periodo pre-covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Mercato Ittico sabato scorso 23 maggio, ha riaperto al pubblico registrando oltre 1200 visitatori. Complessivamente i tre mercati aperti – Ittico, Fiori e Carni – hanno registrato 1970 accessi privati. Per questa giornata sono state messe in atto opportune misure per la gestione della sicurezza e il rispetto dei protocolli sanitari. In particolare, in conformità con le disposizioni normative, si è proceduto con: Ingresso scaglionato; Controllo obbligatorio della temperatura all'ingresso; Obbligo di uso di dispositivi di protezione individuale; Rispetto della distanza interpersonale. Importante sottolineare che non sono stati riscontrati casi con temperatura non idonea e che il Mercato ha operato senza assembramenti e senza intoppi. Il Mercato Agroalimentare Milano conferma il suo servizio di pubblica utilità, essenziale per garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, la sicurezza alimentare, la qualità e il controllo dei prezzi dei prodotti alimentari freschi (ortofrutticoli, ittici, carni, caseari e floricoli) per la Città, la Provincia milanese e la Lombardia.