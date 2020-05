Egitto: coronavirus, le banche prolungheranno l'orario la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Egitto ha annunciato che tutte le banche riprenderanno l'orario pre-coronavirus a partire da domenica prossima, 31 maggio. Gli istituti di credito, secondo quanto riferisce la stampa locale, apriranno alle ore 9:00 e chiuderanno alle 15:00. A fine marzo, la Banca centrale aveva ridotto l'orario dalle 9:00 alle 13:30 come parte delle misure per fermare la pandemia di coronavirus. La riapertura delle banche, se confermata, potrebbe essere propedeutica ad una rimozione del coprifuoco in vigore dopo quasi due mesi. (Cae)