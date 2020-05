Fase 2: Sala, a Milano divieto vendita alcolici d’asporto dopo le 19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Secondo il sindaco quella trovata dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica - a cui, oltre a lui, hanno partecipato il prefetto Renato Saccone, il questore Sergio Bracco, il comandante della Polizia locale Marco Ciacci, il comandante provinciale dei carabinieri di Milano Luca De Marchis, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Milano Stefano De Braco e il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo - è una “soluzione che chiede sacrifici un po’ a tutti, ma non mette in difficoltà palesemente nessuno. In particolare non vogliamo, in questo momento in cui il commercio e gli esercenti già sono in difficoltà, prendere misure troppo drastiche, che riportino alla situazione pregressa”. “Mi paiono - ha aggiunto Sala - decisioni che non vietano la possibilità di andare, sedersi, bere e stare con gli altri, che limitano un po’ il rischio e poi vediamo”. La misura poi è sperimentale. “Anche noi stiamo cercando di prendere le misure, di cui non possiamo sapere il risultato. Questa è una situazione un po’ unica. È chiaro che andremo per progressione nelle misure, per esperienza e infatti quello che oggi decidiamo non ha un limite temporale, ma serve per verificare quello che succede soprattutto nel weekend e lunedì ci rivedremo. Osserveremo con attenzione, metteremo tutte le forze possibili in termini di personale e speriamo che il prossimo weekend sia un po’ meglio di questo”, ha detto Sala, precisando che il fenomeno degli assembramenti serali e notturni “non è un fenomeno solo milanese, ma italiano e non è neanche un fenomeno solo delle grandi città”. Quanto alla decisione di non limitare l’orario di esercizio, secondo Sala “è qualcosa che noi pensiamo possa limitare il rischio degli assembramenti che si sono visti sulle strade”. (Rem)