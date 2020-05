© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio, osserva che "se anche un rigorista come Schauble accetta il principio di solidarietà del Recovery fund vuol dire che la battaglia per l’Europa e la mediazione tra culture politiche differenti merita di essere fatta". Su Twitter il parlamentare poi conclude: "Servono strade nuove per salvare una grande comunità di pace e progresso". (Rin)